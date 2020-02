Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone Euro: La confiance du consommateur progresse plus que prévu Reuters • 27/02/2020 à 11:37









ZONE EURO: LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR PROGRESSE PLUS QUE PRÉVU BRUXELLES/FRANCFORT (Reuters) - LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR EN HAUSSE Le sentiment économique dans la zone euro s'est amélioré plus nettement qu'attendu en février avec une hausse de la confiance du consommateur et dans le secteur manufacturier malgré l'épidémie de coronavirus, montrent les enquêtes publiées jeudi par la Commission européenne. L'indice du sentiment économique dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique a atteint 103,5 contre 102,6 (révisé de 102,8) le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 102,8. Le sentiment des consommateurs a progressé à -6,6 contre -8,1. L'indice du sentiment dans l'industrie est remonté contre toute attente à -6,1 après -7,0 (révisé) en janvier alors que le consensus le donnait à -7,3. La confiance dans le secteur des services, qui représente environ deux tiers du produit intérieur brut, a atteint 11,2 en février, conformément aux attentes, contre 11,0 le mois précédent. (Rédaction de Paris)

