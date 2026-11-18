Zone euro: L'inflation s'accélère à +4,0% sur un an en octobre

Vue dans le centre commercial Riga Plaza

18 novembre (Reuters) - L'inflation ‌dans la zone euro ​s'est accélérée sur un an en octobre, comme précédemment ​estimé, montrent les données définitives ​publiées mercredi par ⁠Eurostat.

L'inflation IPCH dans les ‌21 pays qui partagent l'euro s'est établie à +4,0% ​le ‌mois dernier, en ligne ⁠avec la première lecture et après une progression ⁠de +3,8% en ‌septembre.

Sur un mois, les ⁠prix ont décéléré ‌à +0,5%, plus que ⁠prévu par les économistes interrogés ⁠par ‌Reuters (+0,4%) et après une hausse ​de +0,6% ‌en septembre.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les ​coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, ⁠l'alcool et le tabac, ressort pour sa part à +2,2%, comme le mois précédent.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)