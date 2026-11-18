Vue dans le centre commercial Riga Plaza
18 novembre (Reuters) - L'inflation dans la zone euro s'est accélérée sur un an en octobre, comme précédemment estimé, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.
L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à +4,0% le mois dernier, en ligne avec la première lecture et après une progression de +3,8% en septembre.
Sur un mois, les prix ont décéléré à +0,5%, plus que prévu par les économistes interrogés par Reuters (+0,4%) et après une hausse de +0,6% en septembre.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort pour sa part à +2,2%, comme le mois précédent.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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