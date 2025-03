Zone euro: l'inflation reflue en février après quatre mois de hausse

L'inflation a légèrement reculé en février dans la zone euro, après quatre mois consécutifs de hausse, ouvrant la voie à une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne ( AFP / JOEL SAGET )

L'inflation a légèrement reculé en février dans la zone euro, après quatre mois consécutifs de hausse, ouvrant la voie à une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) qui se réunit jeudi.

La hausse des prix à la consommation s'est ralentie à 2,4% sur un an dans les 20 pays partageant la monnaie unique, grâce à un reflux des tarifs de l'énergie, a annoncé Eurostat lundi.

En janvier, la hausse des prix à la consommation avait atteint 2,5%. Les analystes de Factset s'attendaient en moyenne à un recul un peu plus marqué en février à 2,3%.

L'inflation était tombée en septembre à son niveau le plus bas en trois ans et demi, à 1,7% en glissement annuel. Mais elle est repassée depuis octobre au-dessus de la cible de 2% visée par la BCE.

Bonne nouvelle: en février, l'inflation sous-jacente - corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation -, qui fait référence pour les experts et la BCE, a légèrement reculé à 2,6% sur un an, conformément aux anticipations de Factset. Entre septembre et janvier, cet indicateur était resté inchangé à 2,7%.

Évolution de l'inflation en zone euro depuis 1997 ( AFP / Samuel BARBOSA )

Globalement, la hausse des prix s'est très nettement calmée dans la zone euro depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des tarifs de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Cette tendance a permis à la BCE de baisser ses taux d'intérêt à cinq reprises depuis juin, alors que ce n'est plus tant l'inflation, mais plutôt la croissance qui inquiète en Europe. L'institution monétaire s'attend d'ailleurs à ce que l'inflation revienne durablement à 2% dès cette année.

Le continent s'est enlisé depuis deux ans dans la stagnation économique et les perspectives sont moroses pour 2025, avec une panne de l'Allemagne et de la France, les deux principales économies de l'Union européenne.

- Risques pour l'activité -

Les menaces de droits de douane contre l'Europe du président américain Donald Trump ainsi que les incertitudes sur le sort de l'Ukraine augmentent encore les risques pour l'activité.

Un homme passe devant le siège de la Banque centrale européenne le 30 janvier 2025 à Francfort, en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La BCE devrait décider jeudi d'une sixième baisse. Le taux de dépôt, faisant référence, serait ramené de 2,75% à 2,50%, après une nouvelle baisse de 0,25 point. Cela porterait le cumul des baisses à 1,5 point depuis le pic de taux historique à 4,0% de septembre 2023, pour juguler une envolée record des prix.

En abaissant progressivement le loyer de l'argent, la BCE cherche à soutenir le crédit et ainsi la reprise économique.

Le recul de l'inflation en février résulte principalement de l'accalmie des prix de l'énergie: ils ont progressé de seulement 0,2% sur un an, après 1,9% en janvier.

L'inflation sectorielle dans les services s'est aussi légèrement ralentie à 3,7% (-0,2 point).

A l'inverse, les prix alimentaires (y compris alcool et tabac) ont progressé plus vite en février à 2,7%, contre 2,3% le mois précédent, tandis que la hausse des tarifs des biens industriels s'est légèrement accélérée à 0,6% (+0,1 point).

"L'inflation restera proche de son niveau actuel pour les prochains trimestres", prévoit Jack Allen-Reynolds de Capital Economics. Mais il estime que "la baisse de l'inflation des services en février marque le début d'une tendance qui fera chuter considérablement le taux sous-jacent cette année". Il anticipe de ce fait "une réduction des taux d'intérêt par la BCE plus importante que prévu par la plupart des analystes".

Par pays, la France a affiché de loin l'inflation la plus faible en février à 0,9% sur un an, suivie par l'Irlande (1,3%) et la Finlande (1,5%). A l'inverse, l'Estonie (5%), la Croatie (4,7%) et la Belgique (4,4%) ont subi les hausses de prix les plus fortes.

Parmi les grands pays, l'Italie (1,7%) a fait mieux que l'Allemagne (2,8%) et l'Espagne (2,9%).