Zone euro: l'inflation au plus bas depuis trois ans, nouvelle baisse des taux en vue

L'inflation à 1,9% sur un an en France, pour la première fois sous la barre des 2% depuis août 2021 ( AFP / jody amiet )

L'inflation a nettement ralenti en août dans la zone euro, grâce à une baisse des tarifs de l'énergie, ouvrant la voie à une nouvelle baisse des taux de la BCE en septembre.

La hausse des prix à la consommation dans les 20 pays partageant la monnaie unique est retombée à 2,2% sur un an, son niveau le plus bas depuis juillet 2021, selon des chiffres publiés vendredi par Eurostat.

L'inflation se rapproche ainsi de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) ce qui devrait l'encourager à poursuivre son mouvement de baisse des taux d'intérêt dès sa prochaine réunion le 12 septembre.

Cela soutiendrait une relance de l'économie en Europe, engluée dans la stagnation depuis l'an dernier.

Le recul de l'inflation en août est conforme aux attentes des analystes de Bloomberg et Factset. Elle avait atteint 2,6% en juillet, après 2,5% en juin.

Mais l'inflation sous-jacente -- c'est-à-dire corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation --, particulièrement scrutée par les marchés financiers et la BCE, n'a que faiblement baissé, à 2,8%, après 2,9% en juillet, selon l'office européen des statistiques.

Cette donnée correspond également au consensus des analystes.

- Marché du travail tendu -

Le chômage a par ailleurs baissé dans la zone euro à 6,4% de la population active en juillet, son plus bas niveau historique, a annoncé Eurostat. Cet indicateur est également scruté par les banquiers centraux qui craignent que les pénuries de main d'oeuvre poussent les salaires à la hausse et soutiennent l'inflation, notamment dans les services.

Le net recul de l'inflation "rend plus probable une baisse de taux lors de la prochaine réunion de la BCE" mais "l'inflation sous-jacente plus élevée et le marché du travail toujours tendu constituent des facteurs de risque pour l'assouplissement de la politique monétaire", a commenté Sam Miley, expert du Center for Economics and Business Research (Cebr).

La bonne performance du mois d'août s'explique essentiellement par une chute de 3% sur un an des prix de l'énergie, dont ceux des carburants à la pompe.

L'inflation des tarifs des services s'est en revanche accélérée à 4,2% (+0,2 point par rapport à juillet), tout comme celle de l'alimentation (y compris alcool et tabac) à 2,4% en août (+0,1 point).

La progression des tarifs des biens industriels a ralenti à 0,4% (-0,3 point).

- Effet Jeux olympiques -

L'inflation des services "n'est peut-être pas aussi grave qu'il n'y paraît à première vue", estime cependant Jack Allen-Reynolds pour Capital Economics.

Selon lui, cette hausse s'explique en partie par les Jeux olympiques en France qui ont entraîné une forte augmentation des tarifs de l'hébergement et des transports vouée à s'estomper sur les prochains mois.

Il table aussi sur une baisse des taux en septembre et même sur une autre baisse en décembre "si l'inflation des services diminue sur le reste de l'année, comme attendu".

Globalement, la hausse des prix à la consommation dans la zone euro a été plus que divisée par quatre depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, quand les tarifs de l'énergie flambaient dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Un succès qui a permis à la BCE de recommencer à assouplir sa politique monétaire au printemps.

Pour endiguer l'inflation, l'institution monétaire avait augmenté les coûts d'emprunt à un rythme sans précédent à partir de juillet 2022.

Le 6 juin, elle a abaissé ses taux directeurs, offrant un léger bol d'air pour apaiser les tensions sur le crédit immobilier et les prêts aux entreprises qui freinent la croissance économique.

Servant de référence, le taux sur les dépôts qui s'affichait à 4%, son plus haut atteint en septembre dernier, a été ramené à 3,75%.