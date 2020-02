Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: Baisse plus marquée qu'attendu de la production industrielle Reuters • 12/02/2020 à 11:33









BRUXELLES/FRANCFORT (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a baissé plus nettement encore qu'attendu en décembre, amplifiant la tendance au ralentissement de l'activité observée au cours des mois précédents, montrent les statistiques publiées mercredi par Eurostat. Son recul a atteint 2,1% par rapport à novembre et 4,1% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 1,6% sur un mois et de 2,3% sur un an. La production industrielle des 19 pays ayant adopté la monnaie unique avait reculé de 0,9% en octobre et elle a stagné en novembre selon les chiffres révisés publiés mercredi alors qu'une première estimation l'avait donnée en hausse de 0,2%. Ces chiffres pourraient conduire à une révision à la baisse de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au quatrième trimestre, donné en hausse de 0,1% seulement en première estimation fin janvier. La baisse de la production industrielle en décembre est due entre autres à une chute de 4,0% de celle des biens d'équipement. (Rédaction de Paris)

