Zone euro-Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en novembre

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée de manière inattendue en novembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -16,9 ce mois-ci, contre -17,9 en octobre , alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une dégradation à -18 ,0.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)