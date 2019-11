Zlatan Ibrahimovic quitte Los Angeles et conseille aux Américains de «retourner voir du base-ball»

Il quitte la cité des Anges sans avoir ajouté de ligne à son palmarès. Deux saisons après son arrivée aux Etats-Unis, Zlatan Ibrahimovic, 38 ans, a annoncé son départ du Los Angeles Galaxy mercredi sur son compte Twitter, mais pas encore sa retraite ni sa prochaine destination éventuelle.« Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci @lagalaxy de m'avoir fait revivre. Pour les fans de Galaxy, vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Je vous en prie. L'histoire continue... Maintenant, retournez voir du base-ball », a tweeté la star suédoise dans son style inimitable. I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr-- Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) November 13, 2019 Quelques minutes plus tard, le club californien a confirmé sobrement l'information sur son site Internet. « Le club et le joueur ont convenu de se séparer. Nous voudrions remercier Zlatan pour ses contributions au LA Galaxy et à la MLS », a déclaré son désormais ancien président, Chris Klein.« Depuis son arrivée en 2018, Zlatan a eu une influence positive sur le football à Los Angeles. Nous sommes reconnaissants pour son éthique de travail et sa passion. Nous remercions Zlatan pour son professionnalisme et son impact incommensurable sur la communauté de Los Angeles et la communauté du football en Amérique du Nord dans son ensemble », a ajouté le dirigeant.Un retour en Italie ? Joueur le plus populaire de la MLS, par sa seule présence dans une Ligue guère pourvue en vedette de son calibre et grâce à un certain nombre d'exploits sur les pelouses américaines, Zlatan Ibrahimovic n'a toutefois pas réussi à ramener le Galaxy aux sommets en deux années. Le club n'en reste pas moins le plus titré de ce championnat avec cinq sacres en 2002, 2005, 2011, 2012, ...