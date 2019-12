Zlatan Ibrahimovic proche d'un retour à l'AC Milan pour un contrat de six mois

« Qu'est qui est le plus important pour Zlatan ? Gagner » : ce slogan orne son compte Instagram, à côté d'un lion faisant un geste obscène. Ibrahimovic n'a pas changé en allant faire carrière à Hollywood. Et il compte bien redonner des couleurs à l'AC Milan. La star du football suédois a, semble-t-il, trouvé un accord afin de rejoindre son ancienne écurie pour une durée de six mois, affirment plusieurs médias italiens ce jeudi.D'après le quotidien sportif de référence la Gazzetta Dello Sport, l'ancienne star du Paris-Saint-Germain a accepté l'offre du club lombard et devrait arriver à Milan « dans les prochains jours ». « Les parties se sont mises d'accord et sont en train de conclure l'affaire. Le Suédois est de retour chez les Rossoneri », écrit le quotidien sportif.Selon la presse transalpine, Ibrahimovic arriverait à Milan avec un contrat de six mois, estimé à 3 millions d'euros et assorti d'une option d'une année supplémentaire. Libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy, l'attaquant de 38 ans devrait être disponible pour le prochain match de l'AC Milan, le 6 janvier prochain, contre la Sampdoria de Gênes.Ibra doit retrouver la forme« Ibra, qui est à l'arrêt depuis la mi-novembre, aura besoin de deux à trois semaines pour retrouver une bonne forme », précise toutefois la Gazzetta. Les Rossoneri, en difficulté depuis le début de la saison, ont subi leur pire défaite depuis 21 ans le week-end dernier, s'inclinant 5-0 contre l'Atalanta, club italien qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Milanais occupent actuellement la onzième place de Serie A.Ibrahimovic a joué deux saisons à l'AC Milan entre 2010 et 2012. Le Suédois avait alors marqué 42 buts en 61 matches, contribuant largement au dernier titre de champion décroché par le club italien à l'issue de la saison 2010-2011. Avec cet investissement, le club rouge et noir espère donc retrouver le ...