Zlatan Ibrahimović fait son troisième come-back à l’AC Milan

Une légende ne part jamais complètement.

Après deux passages à l’AC Milan en tant que joueur, Zlatan Ibrahimović revient chez les Rossoneri en tant que conseiller sportif et commercial de Gerry Cardinale, patron du fonds d’investissement RedBird, propriétaire du club. Le groupe américain l’a annoncé ce lundi dans un communiqué : « Son mandat comprendra le développement des joueurs et l’entraînement de haute performance, la promotion de la marque mondiale et des intérêts commerciaux de l’AC Milan, et le soutien de projets spéciaux d’importance stratégique, y compris le nouveau stade du club. » …

JBC pour SOFOOT.com