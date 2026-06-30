Zlatan Ibrahimović, dernier supporter de la Suède

À l’aube de cet alléchant France-Suède, Zlatan Ibrahimović ne semble pas plus décidé que ça à envoyer du soutien à l’équipe dont il a été l’idole pendant plus de 20 ans. Pire, il ne cesse d’encenser les Bleus. Désormais consultant chez Fox News, l’ancienne star de l’AC Milan se serait-elle lassée d’un amour trop platonique ?

Le costard bien taillé, la cravate ajustée, les cheveux parfaitement gominés et un titre sans gloire d’employé du mois : Zlatan Ibrahimović fait le show chez Fox News . Après la qualification de sa Suède en seizièmes de finale de Coupe du monde, le géant à la langue bien pendue a glissé quelques mots doux… pour l’équipe de France, adversaire des Blågult. « Je ne vois pas beaucoup d’équipes capables de les battre, explique-t-il après la prestation des Bleus face à la Norvège (1-4). La seule chance pour un adversaire, c’est quand ils se relâchent et qu’ils s’éteignent. […] C’est une équipe à regarder. Ils sont favoris pour gagner la Coupe du monde. Ils évoluent tout simplement à un autre niveau. » Alors que le bonhomme aux 122 sélections devrait au moins insuffler une once d’espoir à ses copains jaune et bleu, il semblerait que la tendance soit tout autre.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com