Zlatan glace l'Udinese

Brouillon dans le jeu et sevré d'occasions par des Frioulans massivement regroupés derrière, Milan s'en est une fois de plus remis à une réalisation tardive d'Ibrahimovic pour dominer l'Udinese. Un succès minimaliste, mais qui permet au Diavolo de rester tout en haut du classement de la Serie A.

Udinese 0-0 AC Milan

Milan, vert et verni

Le Z et puis c'est tout

A ce rythme là, on va finir par penser qu'il ne peut plus rien leur arriver. Ce dimanche face à l'Udinese, Milan n'a pas brillé. La lutte fut âpre, jamais glorieuse, souvent laborieuse. Puis, Zlatan Ibrahamovic a frappé, encore, et élevé le débat à lui seul. Le 7e but en championnat du Suédois, déjà, qui permet au siens de rester tout en haut du classement de la Serie A.Sapés d'un disgracieux maillot vert, lesdébutent la rencontre piano-piano, face à des Frioulans d'abord navrants de maladresse balle au pied. En maitrise, les Lombards n'empilent cependant pas les occasions, mais, comme souvent cette saison, n'ont besoin que de quelques miettes pour gober leur adversaire du jour : bien lancé par une longue ouverture de Bennacer, Zlatan pivote dans la surface pour servir Kessié, qui trompe Musso d'une frappe lourde dans les seize mètres. De quoi sonner le réveil des, qui sortent enfin de leur torpeur collective pour oser attaquer la surface adverse, alimentés en munitions par un De Paul au dessus de la mêlée techniquement. Malheureusement, les partenaires du milieu Argentin ne visent pas aussi juste dès qu'ils approchent de la cage de Donnarumma. Les gars de Luca Gotti ne manquent pourtant pas d'opportunité, mais saccagent des situations de contre plutôt juteuses, plombés par des choix de passes invariablement maladroits.La persévérance