Zizou et les Bleus remplissent le Stade de France

La nouvelle star des Bleus, c’est le sélectionneur. Pour ses deux premières sorties à la tête de l’équipe de France, à l’extérieur, en Turquie puis en Belgique, TF1 a dépassé les six millions de téléspectateurs à chaque fois. Avec 37,7 % puis 32,9 % de part d’audience, Zizou a visiblement encore quelques habitués devant leur canapé.

Et l’effet Zidane ne s’arrête pas à l’écran. Pour sa grande première à domicile, ce vendredi face à l’Italie, le Stade de France devrait afficher complet rapporte L’Équipe . Les billets mis en vente initialement sont partis en quelques minutes , malgré des tarifs en hausse et une affiche moins sexy sur le papier qu’à l’époque où la Nazionale jouait son meilleur football.…

AC pour SOFOOT.com