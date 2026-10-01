Zizou et les Bleus remplissent le Stade de France
La nouvelle star des Bleus, c’est le sélectionneur. Pour ses deux premières sorties à la tête de l’équipe de France, à l’extérieur, en Turquie puis en Belgique, TF1 a dépassé les six millions de téléspectateurs à chaque fois. Avec 37,7 % puis 32,9 % de part d’audience, Zizou a visiblement encore quelques habitués devant leur canapé.
Et l’effet Zidane ne s’arrête pas à l’écran. Pour sa grande première à domicile, ce vendredi face à l’Italie, le Stade de France devrait afficher complet rapporte L’Équipe . Les billets mis en vente initialement sont partis en quelques minutes , malgré des tarifs en hausse et une affiche moins sexy sur le papier qu’à l’époque où la Nazionale jouait son meilleur football.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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