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Zizou est (encore) une fête, profitons-en !
information fournie par So Foot 07/10/2026 à 11:54

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Zizou est (encore) une fête, profitons-en !

Zizou est (encore) une fête, profitons-en !

Quatre matchs, quatre démonstrations d’amour total et inconditionnel, les débuts de Zinédine Zidane comme sélectionneur ont été un véritable torrent d’euphorie populaire. Pour ne rien gâcher, son équipe de France a refermé cette fenêtre internationale en étant invaincue. Bref, tout va très bien Madame la Marquise. Profitons-en, ça ne durera pas.

Celles et ceux qui ont eu la chance d’assister à l’un des quatre matchs de l’équipe de France lors de cette fenêtre internationale ont pu s’en rendre compte : la nomination aussi récente qu’attendue de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur a été accompagnée d’une euphorie caractéristique des grands moments de l’histoire du sport. À chaque petit geste, chaque prise de parole, chaque réaction, voire chaque clignement d’yeux ou grattage de crâne, le stade a fait exploser les décibels, comme pour rappeler la joie qui habitait les tribunes de constater que c’est désormais bien réel : l’ancien joueur le plus populaire du football français toutes époques confondues est désormais à la tête d’une sélection qui compte pléthore de joueurs de classe internationale et pratique l’un des jeux les plus attractifs du monde. Dit autrement, il y a de quoi se réjouir et donc, pas question de bouder son plaisir.

Invincibles à leur manière

Cela étant, on pourrait trouver un côté presque effrayant à toute l’idolâtrie qui entoure ZZ. Tout joueur de légende et entraîneur de talent qu’il est, il reste avant tout un homme dont l’extravagance n’a jamais compté parmi les qualités premières et préfère mettre en avant ce qu’il connaît le mieux – la vérité du rectangle vert – plutôt que de multiplier les prises de parole à rallonge et les discours enflammés. Cela fait une différence majeure avec son homologue d’outre-Rhin Jürgen Klopp, mais les deux hommes ont tout de même le point commun d’avoir été attendus comme le Messie sur le banc de leur sélection respective. Maintenant qu’ils sont bien installés et que leur première sortie vient de se terminer, l’heure est (déjà) au premier bilan. En Allemagne, Klopp est brutalement redescendu sur terre après avoir fait les frais de débuts expérimentaux, en convoquant 44 joueurs répartis en deux groupes distincts pour ses quatre matchs à disputer. Avec un bilan en demi-teinte : une victoire, une défaite et deux nuls.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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