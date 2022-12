information fournie par So Foot • 06/12/2022 à 06:00

Ziyech, un retour soigné

Passeur face à la Belgique (2-0), buteur contre le Canada (2-1), Hakim Ziyech a tenu un rôle essentiel dans la qualification du Maroc pour les 8es de finale mardi contre l'Espagne. Fâché avec Vahid Halilhodžić et rappelé par Walid Regragui, le joueur de Chelsea semble totalement épanoui au sein de la sélection marocaine.

"Il y avait un conflit d'égos. Ce n'est pas que Ziyech était ingérable, ni désagréable. Il ne parle pas beaucoup, avait tendance à être davantage avec les Néerlandais, comme Mazraoui et Labyad. Ce n'est pas un mauvais mec, mais avec Vahid, ça ne collait pas." Un ancien membre du staff

Conflit ouvert avec Vahid

Depuis Cotonou, d'où il ne rate pas une miette du parcours des Lions de l'Atlas au Qatar, Abdeslam Ouaddou, l'ancien international marocain (59 sélections), désormais entraîneur du Lotto Popo FC, résume en quelques mots l'impression que lui laisse Hakim Ziyech depuis le début de la Coupe du monde.Cela tombe bien : après avoir tenu en échec la Croatie (0-0), battu la Belgique (2-0), puis le Canada (2-1), le Maroc, ultime représentant du continent africain en 8de finale, s'apprête à affronter l'Espagne, qui reste un candidat très présentable au titre mondial.Considéré comme le meilleur joueur marocain de ces dernières années, Hakim Ziyech aurait pu regarder la Coupe du monde depuis son logement londonien si Vahid Halilhodžić n'avait pas été remplacé par Walid Regragui au mois d'août dernier. L'attaquant de Chelsea et le technicien bosnien étaient en conflit ouvert depuis quelques mois, le second reprochant au premier une attitude trop éloignée des règles de vie en vigueur au sein de la sélection. Les deux hommes ne s'aimaient pas, s'allumaient volontiers par médias interposés, et Ziyech, pourtant sélectionné pour affronter la RD Congo en barrages au mois de mars dernier (1-1, 4-1), avait décliné, répétant qu'il ne remettrait jamais les pieds en sélection tant que Vahid en serait le patron.