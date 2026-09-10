Ziyech se met à l'heure brésilienne
Même pas le temps de se faire Ziyech à Casa… Comme attendu, Hakim Ziyech a officiellement rejoint le Brésil, du côté du Botafogo . L’international marocain rejoint le club brésilien en provenance du Wydad AC, et d’une expérience réussie au Maroc, marquée par 9 réalisations en 16 matchs. Libre de tout contrat, il s’engage en Amérique du Sud jusqu’en décembre 2028.
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