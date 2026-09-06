Ziyech a trouvé son nouveau club

L’heure du rebond ? Libre de tout contrat, Hakim Ziyech a trouvé un nouveau club. Après une saison avec le Wydad Casablanca, l’international marocain de 33 ans va s’engager avec Botafogo. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’est engagé jusqu’en décembre 2028 avec le club de Rio de Janeiro.

Un défi excitant

Auteur de 9 buts en 16 matchs avec le club marocain, Ziyech, qui n’a plus disputé de match officiel depuis le mois de juin, aura besoin de retrouver du rythme pour aider Botafogo, englué à la 13 e place du championnat brésilien. Selon plusieurs sources, le demi-finaliste du Mondial 2022 aurait longtemps hésité avant de signer, mais il est bien attendu en début de semaine à Rio de Janeiro.…

TM pour SOFOOT.com