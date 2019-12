Zirkzee sauve le Bayern, Leipzig champion d'automne

Rapidement mené par Augsbourg, le RB Leipzig a su inverser la tendance en deuxième mi-temps pour s'imposer face à Wolfsbourg (3-1) et s'assurer la première place du classement cet hiver. Face à Wolfsbourg, le Bayern s'est fait peur, mais un but tardif du joker Zirkzee est venu débloquer la situation du Rekordmeister, qui l'emporte face à Wolfsbourg (2-0) et termine l'année sur le podium. Un podium que n'a pas réussi à rejoindre Schalke, accroché à domicile par Fribourg (2-2). En fond de tableau, Cologne est sorti de la zone rouge et cède sa place de barragiste à Brême, défait par les Rhénans (1-0).

Bayern Munich 2-0 Wolfsbourg

En 2009, c'était un match pour le titre. Dix ans plus tard, la donne a changé, mais le Bayern a longtemps lutté face à de solides loups pour finalement s'imposer sur le gong. Après avoir peiné à concrétiser leurs 70% de possession et leurs cinq frappes cadrés, les hommes de Hansi Flick rentrent au vestiaire handicapés par la blessure à la cuisse de Xavi Martinez, remplacé en fin de première période par Boateng. Même limonade dans le second acte : les Bavarois attaquent, Wolfsbourg résiste et rate même le hold-up par l'intermédiaire d'Arnold, à qui il ne manque que quelques centimètres pour pousser au fond des filets un ballon de Paulo Otavio. C'est le moment choisi par Flick pour abattre son dernier atout : Joshua Zirkzee. Alors qu'il ne lui a fallu que deux minutes pour marquer contre Fribourg, la pépite néerlandaise s'en accorde une deux plus après avoir remplacé Coutinho et trompe Casteels en reprenant un centre en retrait de Müller. Visiblement bien inspiré par cette ouverture du score, Gnabry fait le break dans la foulée et de volée, concluant parfaitement une remise de la tête de Lewandowski. De quoi revenir provisoirement à un point de Gladbach et de confirmer qu'un potentiel huitième titre d'affilée est encore à l'ordre du jour.