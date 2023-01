Zinédine Zidane sur le banc du Brésil, et pourquoi pas ?

Successeur désigné de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France et pisté par le Brésil, Zinédine Zidane a vu le sélectionneur prolonger son contrat avec les Bleus. La porte conduisant au banc de son pays se ferme donc pour quelques années encore, mais celle de la Seleção s'entrouvre.

L'histoire semblait évidente, logique et même écrite. Sauf que devant ce livre de l'équipe de France, personne n'aurait pensé que le chapitredurerait aussi longtemps. Aujourd'hui encore, le nombre de pages à tourner pour qu'il s'achève demeure inconnu puisque le champion du monde 1998 vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 . Zinédine Zidane, successeur désigné, va donc devoir patienter encore quelques années s'il souhaite s'asseoir sur le banc des Bleus.

La Fédération française de football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d'annoncer la prolongation de ?????? ????????? à la tête de l'équipe de France jusqu'au mois de juin ???? https://t.co/4CawVszXsS #FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3

"Pourquoi ne pas regarder vers l'extérieur ?"

— Équipe de France (@equipedefrance) January 7, 2023Mais même debout, l'être humain sent parfois quelques fourmis s'installer dans ses jambes à force d'attendre. Sans équipe à diriger depuis mai 2021, l'ancien coach du Real ne se verrait ainsi pas rester au chômage jusqu'à ce que DD quitte ses fonctions. Dès lors, une nouvelle option apparaît immédiatement plus sérieuse : le Brésil, dont les dirigeants seraient très intéressés par le profil du Ballon d'or 1998 et qui cherchent un remplaçant à Tite depuis la fin de la dernière Coupe du monde terminée de manière prématurée en quarts de finale face à la Croatie.Zidane sélectionneur du Brésil, oui. Si elle se matérialisait concrètement, l'idée représenterait un crève-cœur aux yeux de quelques amoureux de l'EDF ou du double Z. Elle peut également paraître originale et même étrange, voire carrément grotesque pour certains puristes. Dans sa longue et riche histoire, la…