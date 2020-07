Zinédine Zidane, l'éplucheur d'oignons

Depuis le début, on s'est trompé sur Zinédine Zidane. Cet entraîneur atypique qui vivait à rebours de toutes les modes nous ramenait en fait à l'essentiel. En football, il s'agit d'hommes et non de mécanique. De jouer et de faire jouer. Bref, d'aimer à la juste distance.

Kroos-Casemiro-Modri?

On dit tout parce qu'on ne sait rien. Plus on parle, plus on s'interroge sur ses méthodes, ses recettes même, plus on doute, plus on fabule, aussi. Voilà bientôt vingt ans (depuis 1991, date de son premier but en première division) que cet homme habite nos écrans et nos souvenirs. Voilà vingt ans qu'on cherche derrière la légende, la mystérieuse formule du succès. Il doit bien y avoir une façon de lui ressembler. On aimerait qu'il nous écrive un livre de développement personnel. Il nous révèlerait la formule de la gagne à tous les coups, la méthode du bonheur en 10, 20, 100 leçons. Peu importe, on est même prêt à se raser la tête, à marcher un peu sur l'intérieur de nos pieds, à courber le dos. On est prêt à singer tous ses défauts pour partager quelques instants la vie de cet homme. La semaine dernière Zizou nous a offert une nouvelle leçon. Poliment, on a versé avec lui quelques larmes après le match du titre contre Villarreal. La syntaxe n'est pas parfaite. L'accent français habituellement plus discret pointe fort. L'émotion est immense :(...)(...)Et puis c'est tout. Pas grand-chose d'autre à offrir que du travail, de la sueur, de la reconnaissance. Pire, quand il regarde la trajectoire du Zizou-entraîneur, l'exégète peine à lire la moindre révolution dans ses. Quand d'autres réinventent le football à chaque match, nous rebattent les oreilles de, de troisième homme, de, de blocs asymétriques ou déstructurés, de pyramides, de périodisation tactique ou de préférences motrices, Zizou ne nous livre rien que du vieux. Sa seule révolution a été de recruter le préparateur physique des champions du monde, Grégory Dupont. Le Real de Zidane, c'est la plus grande énigme des ingénieurs tacticiens : comment une équipe aussi banale dans son animation et sa préparation peut-elle à ce point dominer son époque ? Au temps où tout est science, où même les touches sont des occasions de but qui méritent un expert, à l'âge Lire la suite de l'article sur SoFoot.com