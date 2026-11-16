Zinédine Zidane donne des nouvelles de Mike Maignan

Magic Mike a reçu un mauvais sort. L’équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations grâce à sa victoire contre la Turquie (2-1). Cette sixième journée de phase de groupes a livré son verdict en deuxième période. Avant cela, Mike Maignan, touché à la cuisse, avait laissé sa place à Guillaume Restes au retour des vestiaires.

« On n’est pas contents de la blessure de Mike »

Face à la bonnette de la traditionnelle conférence de presse d’après-match, Zinédine Zidane a donné des nouvelles de son portier : « Mike s’est fait mal. J’espère que ce n’est pas trop méchant. Il ne pouvait pas continuer. Guillaume est bien rentré. Rentrer comme ça, ce n’est pas évident. Il l’a très bien fait et il sait ce que je pense de lui. On n’est pas contents de la blessure de Mike, mais on est contents qu’il soit rentré et bien rentré. » …

MBC, au Stade Atlantique pour SOFOOT.com