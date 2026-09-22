Zidane veut faire prendre conscience à ses joueurs « ce qu’est l’équipe de France », explique Lepaul

Une première convocation signifie souvent première conférence. Ce mardi matin, le petit nouveau Estéban Lepaul s’y est collé et a notamment évoqué la première journée en tant que Bleu qu’il a vécue à Clairefontaine .

« représenter la France de la plus belle des manières »

Après avoir présenté le tout nouveau staff aux joueurs , Zizou a distribué quelques caviars à ses gars lors d’une courte séance sur les pelouses du château. Au-delà de servir des caviars devant le but, le nouveau sélectionneur a rappelé l’histoire de la sélection lors d’une deuxième réunion. « Il nous a présenté une vidéo de l’équipe de France, de son histoire, de tout ce que ça peut représenter , raconte l’attaquant rennais. Cela pour qu’on ait une prise de conscience de ce qu’est l’EDF , de ce qu’elle a pu gagner et des compétitions dans lesquelles elle a pu briller. De parler de cet héritage qui est transmis de génération en génération » , avant de finir en prenant conscience que le bâton lui est en quelque sorte transmis, à lui, et à ses coéquipiers : « C’est à nous […] de représenter la France de la plus belle des manières ». …

AC pour SOFOOT.com