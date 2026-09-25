Zidane tire les leçons de sa première

Ça, c’est fait. Zinédine Zidane a vécu sa première sur le banc de l’équipe de France en Turquie vendredi, avec une victoire à la clef (0-1). Le sélectionneur a rejoint son copain Bixente Lizarazu pour débriefer sur TF1, et il avait le sourire. « C’est une première réussie. Ce n’était pas évident de jouer en Turquie, sur un terrain un peu compliqué. On a fait le match qu’il fallait , on n’a pas laissé notre adversaire trop jouer , se félicite le double Z. On les a pressés assez haut. J’ai vu plein de choses intéressantes alors qu’on a fait trois entraînements et demi. C’est encourageant. Je suis content de ce qu’ils ont fait. […] On a été très bons en première mi-temps, on a eu des difficultés en début de deuxième, mais on a vite repris le fil. Physiquement, les Turcs ont été très bons tout le long. C’est bien, on a rivalisé et tout le monde était prêt , même les joueurs qui sont entrés. »

Il a rappelé que l’équipe de France pouvait « jouer de plusieurs manières » , et que le schéma testé ce soir, avec Kylian Mbappé à gauche , était une option parmi d’autres. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de garder un équilibre : « C’est la clé de tout. On a de très bons joueurs, on peut faire de belles choses, et on va les faire, mais l’équilibre, c’est super important, il faut toujours rester équilibré, surtout quand on a le ballon. Je crois qu’on l’a très bien fait, notamment sur la pression après la perte de balle, on a été bons, on a avancé. Je suis satisfait. » …

QB pour SOFOOT.com