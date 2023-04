Zidane sur le banc de la Juve ?

Enfin du beau jeu dans le Piémont ?

Après la récupération provisoire de ses 15 points de pénalité et sa qualification en demi-finales de Ligue Europa, la Juventus semble empiler les bonnes nouvelles. En effet, Zinédine Zidane, ancien joueur du club entre 1996 et 2001, serait intéressé par un retour à Turin en tant qu’entraîneur. C’est en tout cas ce que rapporte RMC Sport, qui indique que ZZ se verrait bien entraîner de nouveau et aurait fixé l’équipe juventina comme priorité, et ce, même si elle ne venait pas à jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Ceci dit, le contrat du technicien actuellement en poste sur le banc turinois, Massimiliano Allegri, pourrait s’avérer être un problème. Sous contrat jusqu’en 2025, celui dont le salaire net annuel s’élève à 7 millions d’euros se verrait avec son staff recevoir pas moins de 20 millions d’euros en cas de licenciement. Une information importante sachant qu’un allègement des caisses du club transalpin ne serait pas de refus.…

MLM pour SOFOOT.com