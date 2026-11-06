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Zidane se reconnaît en Désiré Doué
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 18:52

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Zidane se reconnaît en Désiré Doué

Zidane se reconnaît en Désiré Doué

Un compliment à garder pour toute la vie. Pendant sa conférence de presse du jour, Zinédine Zidane a été interrogé sur Désiré Doué . L’attaquant du PSG, auteur de cinq buts en club cette saison, avait réalisé une entrée fracassante le mois dernier contre la Belgique, sonnant la révolte alors que les Bleus étaient menés au score. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur est charmé .

« J’aime tous mes joueurs, mais c’est vrai que ce que fait Désiré en ce moment, c’est magnifique , estime le champion du monde 1998. C’est un jeune joueur en plus, avec beaucoup de talent, mais il est à l’écoute . Ce que j’aime bien, c’est que c’est un jeune joueur, il a envie de progresser, de gagner des choses, et il est très à l’écoute. Je me reconnais un petit peu quand j’étais joueur : j’avais envie de progresser, d’écouter les anciens, les personnes autour de moi. Je crois que c’est ce qu’il fait, et il le fait très bien. »

QB pour SOFOOT.com

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