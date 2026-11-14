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Zidane, rendez-vous au premier virage
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 23:36

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Zidane, rendez-vous au premier virage

Zidane, rendez-vous au premier virage

Trois jours après la première défaite de son mandat en Italie, Zinédine Zidane fait face à son premier test face à la Turquie. Certes, le prestige de la Ligue des nations reste limité, mais une élimination dès la phase de poules serait tout de même dommageable.

C’est le genre de rendez-vous à l’aube desquels les supporters de l’équipe de France ont pris l’habitude de se lever plutôt sereins au cours des quatorze dernières années. Principalement parce que chaque rencontre décisive était une occasion supplémentaire pour Didier Deschamps de démontrer à quel point ces dernières étaient sa spécialité. Pas qu’un entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions puisse être accusé d’avoir peur des grands soirs, mais cette réception de la Turquie constitue pour Zinédine Zidane une grande première dans le costume de sélectionneur. Bien sûr, des sommets largement plus escarpés seront appelés à se présenter sur sa route, mais en attendant cette modeste soirée de novembre doit nous en apprendre encore un peu plus sur les tours que le nouveau druide a dans son sac.

Plus à perdre qu’à gagner

Après l’enchantement des débuts et le plaisir de voir se succéder les petits nouveaux au fil de la longue trêve de septembre-octobre (en plus de trois victoires en quatre matchs dont un dernier quart d’heure fou contre la Belgique), la défaite en Italie a mis fin à la lune de miel. Et mis les Bleus sur un fil : un deuxième revers en trois jours face à la modeste Turquie (0 point pris jusqu’ici) serait potentiellement synonyme d’élimination en fonction du résultat de Belgique-Italie. Ce qui viendrait jeter un voile sur les quatre prochains mois, en attendant le prochain rassemblement. Si la Ligue des nations n’est pas la Coupe du monde, en rater les quarts de finale ferait tâche (pas le plus indélébile, certes).…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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