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Zidane prudent avant un éventuel choc contre l’Espagne
information fournie par So Foot 16/11/2026 à 09:28

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Zidane prudent avant un éventuel choc contre l’Espagne

Zidane prudent avant un éventuel choc contre l’Espagne

Comme on se retrouve ? Dès sa nomination à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane savait qu’il serait particulièrement attendu face à l’Espagne, épouvantail des dernières années de Didier Deschamps. Et si ce test grandeur nature arrivait plus tôt que prévu ? Après sa défaite contre l’Angleterre (2-3), synonyme de deuxième place de son groupe, la Roja pourrait effectivement croiser les Bleus dès les quarts de finale de la Ligue des nations .

Comment jouer face à l’Espagne ?

Après ses longues années de joueur et d’entraîneur au Real Madrid, Zizou est perçu comme le détenteur de la kryptonite, mais, pour l’heure, il ne se projette pas plus que ça. « On verra l’équipe qu’on affrontera. On va se reposer et on y pensera plus tard . On verra en mars » , a-t-il botté en touche, au coup de sifflet final de la rencontre face à la Turquie (2-1) .…

EL pour SOFOOT.com

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