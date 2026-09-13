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Zidane présent au GP d'Espagne
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 16:13
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Zidane présent au GP d'Espagne

Zidane présent au GP d'Espagne

Pierre Gasly future surprise de la liste ? Pendant que chacun aiguise ses pronostics sur les noms qui seront présents dans la première liste que Zinédine Zidane dévoilera ce vendredi 18 septembre, le nouveau sélectionneur des Bleus profite de ces derniers instants de tranquilité. Le double Z a fait parler sa polyvalence ce dimanche en allant faire un tour du côté du GP d’Espagne de Formule 1 dans une ville qu’il connaît par cœur.

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