information fournie par So Foot • 28/09/2023 à 12:32

Zidane ne dirait pas non à Marseille… mais pas avec Longoria

Même Didier Drogba n’aura pas sorti autant de disquettes aux marseillais.

Zinédine Zidane sur le banc de l’Olympique de Marseille, éternel mythe ou future réalité ? L’arrivée de Gennaro Gattuso à peine officialisée, les médias espagnols, Mundo Deportivo en tête, évoquent déjà une potentielle arrivée de Zizou à la Commanderie. Si le train est passé pour cette fois-ci, le quotidien évoque des échanges entre le club phocéen et l’ancien numéro 10 de l’équipe de France. Et là où le bât blesse, c’est que l’ancien entraîneur du Real Madrid, sans poste depuis mai 2021, ne semble pas convaincu du projet de la direction marseillaise. En clair les idées de Pablo Longoria ne correspondraient pqs à la vision de ZZ. L’Espagnol dans la tourmente et Gattuso tout juste arrivé, les choses restent fragiles à l’OM, mais ne devraient pas rebouger de sitôt. Toutefois si Zidane n’est vraiment pas insensible à l’intérêt de son club d’enfance, c’est tout un peuple qui poussera pour que le mariage se fasse.…

JF pour SOFOOT.com