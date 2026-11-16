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Zidane n’a vraiment pas aimé la première période des Bleus
information fournie par So Foot 16/11/2026 à 00:03

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Zidane n’a vraiment pas aimé la première période des Bleus

Zidane n’a vraiment pas aimé la première période des Bleus

Chafouin le Zinédine Zidane. À Bordeaux, l’équipe de France s’est imposée contre la Turquie. Les Bleus se qualifient donc pour les quarts de finale de la Ligue des nations sans briller, entre autres en première période, où ils n’ont pas inscrit de but pour la dixième fois d’affilée. Ce premier acte n’a logiquement pas séduit Zinédine Zidane.

« On a laissé beaucoup trop d’espaces »

En conférence de presse après la rencontre, ZZ a affirmé : « On n’était pas contents, notamment de notre première mi-temps. » Le nouveau sélectionneur de l’EDF juge « qu’il y a des choses à améliorer » et que « rien n’est acquis » malgré la victoire.…

MBC, au Stade Atlantique pour SOFOOT.com

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