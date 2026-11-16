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Zidane n'a pas été surpris par le niveau de la Turquie
information fournie par So Foot 16/11/2026 à 00:30

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Zidane n'a pas été surpris par le niveau de la Turquie

Zidane n'a pas été surpris par le niveau de la Turquie

La Turquie peut rentrer à la maison avec quelques regrets. À Bordeaux, les Turcs ont perdu contre l’équipe de France. Malgré ce revers, les joueurs de l’ Ay-Yıldızlılar ont plutôt montré un beau visage. Surtout, ils ont eu le mérite de faire peur à l’équipe de Zinédine Zidane en fin de match . Avant de quitter la cité du vin, le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs eu un mot pour l’adversaire du soir.

« Güler ? Il est très très très bon »

« Ils ne m’ont pas étonné. Quand elle a le ballon, c’est une équipe qui est capable de bien jouer. Ce sont de formidables joueurs de ballon » , saluait le ZZ après le coup de sifflet final. Zizou a aussi eu un mot pour la star de cette équipe, un certain Arda Güler. « Il est très très très bon. Ils sont tous bons. » Et de conclure : « Ils n’avaient rien à perdre, ils ont joué avec le cœur et ils nous ont mis en difficulté en première mi-temps. En deuxième mi-tem ps, on a été bien meilleurs et c’est nous qui les avons mis en difficulté.»

MBC, au Stade Atlantique pour SOFOOT.com

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