Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport

En 2013, bien avant de devenir sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane se confiait pour la première (et seule fois) à So Foot. Réputé brillant sur le terrain mais insipide en dehors, commentateur indigent et bête à sponsors, il avait envie de se confier un peu plus en longueur afin de montrer qu’il n’était peut-être pas tout à fait le Zizou que l’on croyait connaître. Rencontre avec le plus grand joueur français de ces 40 dernières années.

Initialement paru dans le numéro 108 du magazine So Foot, « spécial N°10 », paru en juillet 2013

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Initialement paru dans le numéro 108 du magazine So Foot, « spécial N°10 », paru en juillet 2013.

Par Franck Annese, à Aix-en-Provence pour SOFOOT.com