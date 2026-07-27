Zidane, le jour de le revoir est arrivé

Vingt ans après la fin de sa première carrière, cinq ans après avoir quitté le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane s'apprête à retrouver une lumière qui ne le quitte jamais vraiment et relancer son histoire avec l'équipe de France en succédant à Didier Deschamps.

Un secret n’avait jamais été aussi mal gardé. Après des années passées à patienter dans l’ombre (façon de parler), Zinédine Zidane va relancer son histoire avec l’équipe de France ce mardi matin, en devenant officiellement le nouveau sélectionneur des Bleus. Un peu plus de 20 ans après l’avoir brutalement arrêtée à Berlin par un soir de juillet 2006 et sur le coup de tête le moins glorieux de sa carrière. De cette finale perdue, il reste l’image du numéro 10 passant à côté du trophée qu’il avait soulevé huit ans plus tôt, des larmes accompagnant la séance de tirs au but perdue sans lui et la sensation d’être passé à côté d’une autre fin.

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Par Clément Gavard pour SOFOOT.com