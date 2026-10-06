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Zidane : il y a du changement dans l’ère
information fournie par So Foot 06/10/2026 à 09:19

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Zidane : il y a du changement dans l’ère

Zidane : il y a du changement dans l’ère

Quatre matchs, quatre compositions de départ, un bilan : positif. Avec dix points au compteur, cette séquence internationale devait raconter quelque chose de l’équipe de France sous Zidane, qui s’est attaché pendant quinze jours à rebattre les cartes des titulaires, et surtout à le faire savoir.

La Marseillaise venait de se conclure, et Estéban Lepaul leva les yeux au ciel, parce que c’est probablement ce que ferait n’importe quel gamin pour sa première titularisation internationale à domicile, au Stade de France, un endroit où votre sélectionneur a mis un doublé de la tête en finale d’une Coupe du monde remportée alors que vous n’étiez pas né. Les tribunes étaient pleines des hommes d’alors, venus voir leur 10 à la baguette, et Aimé Jacquet, même lui, avait fait le déplacement – Zidane lui dira qu’il était « beau » , après le match.

Sans doute les parents Lepaul étaient-ils devant leur TV en 1998, et ce regard porté aux étoiles de Saint-Denis rappelait aussi ça : Lepaul fils joue en pensant à son père, toujours, qui aurait eu du mal à croire son rejeton maintenu 90 minutes à la pointe de l’attaque de l’équipe de France. Mais voilà les Bleus tels que Zinédine Zidane les imagine, assumant jusqu’au bout un choix qui, longtemps pendant ce France-Belgique, parût pourtant perdant. Mais au lieu de changer la pointe, le sélectionneur changea les hommes autour, et la France renversa en 20 minutes la même Belgique qui l’avait mise à la peine pendant 70.…

Par Théo Denmat, au Stade de France pour SOFOOT.com

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