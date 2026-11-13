Zidane face à ses chantiers tactiques chez les Bleus

Les trente dernières minutes complètement loupées de l'équipe de France en Italie ce jeudi soir, menant à la première défaite de l'ère Zidane (3-1), ont fait apparaître les premières lacunes tactiques d'un groupe certes loin d'être complet. Toujours est-il que le sélectionneur des Bleus est face à ses premiers chantiers.

→ Jouer haut, mais à quel prix ?

Avant la déroute, il y a d’abord eu la confiance. Celle qu’incarnait Dayot Upamecano à la veille de la défaite française en Italie (3-1), ce mercredi soir : « Il (Zidane) nous demande d’aller presser, d’aller chercher l’adversaire et de vite récupérer la balle, c’est un jeu qui me plaît. » Jeu plaisant, en effet. Dangereux, aussi. Si les Bleus ont multiplié les séquences et harcelé leur adversaire jusqu’à l’heure de jeu, une erreur individuelle et une Italie devant au tableau d’affichage aura suffi à déstabiliser tout un plan de qui jusque-là fonctionnait.

Déjà lors des précédents matchs des Bleus, la volonté d’un bloc haut et d’une football propre en toutes circonstances avait laissé passer quelques courants d’air : face à l’Italie, déjà, et une relance plein axe qui avait permis à Bastoni d’égaliser et de permettre à sa sélection de ramener un point du Stade de France. Puis face à la Belgique, et un mauvais alignement de la défense bleue ouvrant une autoroute à Dodi Lukebakio dès lors que les Diables Rouges étaient parvenus à se sortir du pressing (sans minimiser le caviar de Roméo Lavia). Le premier chantier consiste donc à savoir fermer boutique en toutes circonstances.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com