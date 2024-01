Zidane et l’Algérie : l’occasion ratée

Contacté pour succéder à Djamel Belmadi à la tête des Fennecs, Zinédine Zidane ne sera pas le futur sélectionneur national de l’Algérie. Tout le monde comprend pourquoi et tout le monde le regrette, tant le symbole aurait été fort.

Zinédine Zidane a de nouveau, et apparemment définitivement; dit non aux sollicitations algériennes. Une réunion entre des représentants de la Fédération algérienne et son agent Alain Migliaccio, dimanche soir à Paris a débouché selon RMC sur un refus courtois mais ferme. Il ne succédera donc pas à Djamel Belmadi sans que ça ne surprenne grand monde. Les raisons, strictement sportives ou liées à ses projets personnels, ne manquent pas sachant qu’il est de notoriété publique que le Marseillais attend que se libère la place à la tête des Bleus. Un poste qui lui semble destiné et dont seul l’habileté d’un Didier Deschamps bloque l’inéluctable nomination. Noël Le Graët a payé cher le fait de ne pas avoir compris que cette perspective est en partie partagée par les supporters des Bleus, et même certains de ses cadres dont Kylian Mbappé.

Par ailleurs, la situation actuelle des Fennecs n’est guère de nature à susciter l’enthousiasme. Une équipe démoralisée et à reconstruire, voire à remanier de fond en comble. Une fédération dont le fonctionnement peut effrayer les plus convaincus. La soif de trophées de l’ancien galactique du Real ne pourra guère s’épancher, du moins immédiatement, en reprenant les rênes du onze DZ. Les rêves du héros de 1998 le porteraient plutôt à ajouter quelques notes prestigieuses à son palmarès d’entraîneur avec, par exemple, une Coupe du monde, autant par affection pour son ancien maillot bleu que pour damer le pion à son ex-capitaine.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com