Zidane donne des nouvelles de la dent de Doué

ZZ pas top. Malgré une grosse entame de match, les Bleus ont concédé la première défaite de l’ère Zinédine Zidane, contre l’Italie (1-3). S’ils doivent désormais rosser la Turquie pour être assurés de voir les quarts de finale de la Ligue des nations, le sélectionneur n’a pas paru inquiet après la rencontre. S’il a fait part de sa « frustration » , le nouveau coach l’a joué happiness manager . « I l y a eu des belles choses, notamment en première mi-temps , a insisté l’entraîneur au micro de TF1. On aurait dû insister sur ce qu’on a fait de bien. Et après, on a fait des moins bonnes choses. Il y a eu des choses plus compliquées, et notamment dans les duels et dans les un-contre-uns . Cela fait partie de l’apprentissage et des choses que l’on doit, et que l’on doit, améliorer. »

« Je suis loin d’être inquiet »

Sans plusieurs joueurs de renom (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, William Saliba, Aurélien Tchouaméni), les Bleus ont pris l’eau à San Siro. « C’est vrai que quand on a été en difficulté, a admis ZZ . On n’a pas su réagir et rester dans le cadre de jeu qu’on a mis en place. On l’a fait en début de match, on s’est un peu dispersés, notamment sur le plan défensif. » …

UL pour SOFOOT.com