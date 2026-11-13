Zidane compte sur Mbappé
Trois jours pour rejouer. Kylian Mbappé n’a pas besoin d’être sur le terrain pour faire causer, alors le capitaine des Bleus a eu droit à une caméra pointée sur lui, ce jeudi soir, pour observer ses faits et gestes avec Marcus Thuram pendant la défaite de la France en Italie (3-1).
Un tout petit pépin pour Mbappé
Diminué, l’attaquant du Real Madrid n’apparaissait pas sur la feuille de match des joueurs disponibles pour la rencontre, mais il pourrait faire son retour dimanche à Bordeaux pour le match contre la Turquie.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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