Zidane compte sur Mbappé

Trois jours pour rejouer. Kylian Mbappé n’a pas besoin d’être sur le terrain pour faire causer, alors le capitaine des Bleus a eu droit à une caméra pointée sur lui, ce jeudi soir, pour observer ses faits et gestes avec Marcus Thuram pendant la défaite de la France en Italie (3-1).

Un tout petit pépin pour Mbappé

Diminué, l’attaquant du Real Madrid n’apparaissait pas sur la feuille de match des joueurs disponibles pour la rencontre, mais il pourrait faire son retour dimanche à Bordeaux pour le match contre la Turquie.…

CG pour SOFOOT.com