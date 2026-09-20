Zidane appelle un nouveau gardien

Déjà du changement. Deux jours après l’annonce de sa liste, Zinédine Zidane a dû procéder à un premier ajustement. La FFF a annoncé la convocation de Jean Butez, gardien de Côme , pour la trêve internationale. Le portier de 31 ans, originaire de Lille, accompagnera donc son capitaine Lucas Da Cunha à Clairefontaine.

Butez a été choisi pour remplacer Robin Risser . Le staff des Bleus a échangé avec le staff du RC Lens et a abouti à la conclusion que le portier était « amoindri physiquement » . Il profitera donc de la trêve pour se refaire la cerise. Cette convocation récompense les belles performances de Butez sous le maillot de Côme, où il évolue depuis janvier 2025.…

QB pour SOFOOT.com