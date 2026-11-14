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Zidane agacé des rumeurs autour de sa relation avec Mbappé
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 19:12

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Zidane agacé des rumeurs autour de sa relation avec Mbappé

Zidane agacé des rumeurs autour de sa relation avec Mbappé

Circulez, il n’y a rien à voir. À la veille de la réception décisive de la Turquie, Zinédine Zidane a été interrogé sur sa supposée relation compliquée avec Kylian Mbappé , enfin de retour avec les Bleus. « Je ne comprends pas mais ce n’est pas bien grave. C’est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le débat , a-t-il éludé. J’ai la relation d’un entraîneur avec son joueur et ça se passe parfaitement. Je ne peux pas empêcher de dire ce qui se dit. Mais c’est des bêtises. C’est dommage et assez agaçant. »

Zidane reste confiant

Deux jours après la défaite en Italie, le passage du sélectionneur devant les journalistes s’est fait sous le signe de la positive attitude : pas question de dramatiser pour le moment. « On n’est pas en club, donc forcément c’est compliqué car on n’a pas le temps de s’entraîner. Sur ce qu’on a mis en place, même si on a perdu en Italie, je pense que c’est assez correct , a-t-il tenté de rassurer. Mais on doit s’améliorer sur tout. On peut et on va s’améliorer avec le temps. »

TB pour SOFOOT.com

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