Zhegrova, le gentil dribbleur

Après avoir dynamité Lorient, Edon Zhegrova espère désormais troquer son habit de supersub pour celui d’un titulaire en puissance sur le flanc droit de l’attaque lilloise. Portrait d’un feu follet.

Edon Zhegrova fait partie de ces gens dont le sourire irradie tous les visages qui se trouvent autour de lui. En ce jour de triomphe face au FC Lorient, il se tient là, posé au milieu des DVE – les ultras lillois qu’il a rejoints au coup de sifflet final -, célébré par tout un public conquis par sa sortie. Dans le processus de séduction du jour, il y a ses dents blanches, bien sûr, mais aussi sa générosité, son envie, sa folie, et surtout ses deux coups de patte gauche qui ont permis au LOSC de pêcher les Merlus de Régis Le Bris quelques minutes avant la fin de la sortie en mer. « Edon a sauvé la maison en nous débloquant la situation », glissait en zone mixte Lucas Chevalier. Franchement, sa mentalité est bonne. Il ne boude pas. Et quand il entre, il court. Il a un pied gauche de folie. On le voit à l’entraînement. Avant, c’est parfois ce qui péchait. Il rentrait sur ce pied, frappait fort et loupait des occases. S’il veut devenir titulaire indiscutable, ça passe par ce genre de performances. Le coach a vu et a apprécié. » Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, en 2023, que Zhegrova sauve les miches de Lille ou de sa sélection, le Kosovo, à qui il a évité une honteuse défaite à domicile face à Andorre pas plus tard que la semaine passée (1-1). « Quand l’entraîneur fait appel à toi, il faut donner 100 %, ne pas être triste, expliquait le héros du jour après Lorient. Ce n’est pas la bonne attitude. Je savais que je pouvais changer le cours du match. C’est mon profil. Mon séjour en sélection m’a fait du bien. C’est important de représenter son pays, de voir sa famille en tribunes, de marquer. Donc ce soir, je vais bien dormir. »

Banquette, Milan et le Kosovo

Depuis qu’il a posé ses valises dans le Nord à l’hiver 2022, c’est peu dire qu’Edon Zhegrova n’est pas souvent parti se coucher avec le sentiment du devoir accompli. S’il avait fini par enchaîner les titularisations lors de la fin de saison en roue libre des Dogues avec Jocelyn Gourvennec, le transfuge du FC Bâle n’a pas profité de l’été et de l’arrivée de Paulo Fonseca pour se faire une place au soleil. Barré par Adam Ounas avant la Coupe du monde, puis par Timothy Weah à la suite de la blessure à la cuisse de l’Algérien en janvi

Par Andrea Chazy, à Lille pour SOFOOT.com