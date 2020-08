Zéro tracas, zéro blabla : Herrera !

Pressenti pour accompagner Marquinhos et Idrissa Gueye au milieu face à l'Atalanta ce mercredi en Ligue des Champions, Ander Herrera pourrait disputer son premier grand rendez-vous européen avec le PSG dans la peau d'un titulaire. Un choix judicieux au regard des impératifs tactiques avec lesquels doit composer Thomas Tuchel, et une bonne occasion pour lui de prouver que Paris ne s'est pas trompé en lui faisant confiance il y a plus d'un an.

Reculer pour mieux transpercer

" On a Leo "

Depuis l'arrivée des Parisiens à Quinta do Lago, où se trouve leur camp de base au Portugal pour le tant attendu Final 8, c'est la question qui brûle les lèvres des supporters Rouge et Bleu les plus curieux : qui va bien pouvoir remplacer Marco Verratti pour ce quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta ? Comme si, en l'état actuel des choses, ce n'était pas évident que la réponse soit "Ander Herrera". Une anomalie rendue possible par la saison tronquée par les blessures de l'enfant de Bilbao. Un homme qu'on a davantage entendu que vu ces derniers mois, et qui se doit maintenant de marquer les esprits sur le terrain avec Paris.Cela fait déjà plus d'un an qu'Ander Herrera a signé pour le Paris Saint-Germain. Pourtant, avant ces derniers jours, il était difficile de se rappeler d'une rencontre à laquelle l'ancien milieu de Manchester United a pris part dans son intégralité. La faute aux blessures, bien sûr, mais aussi au changement de système en 4-4-2 (ou 4-2-4) qui ne l'a pas non plus aidé. Car si Thomas Tuchel remet sur la table la carte Herrera ces derniers jours - pour suppléer Marco Verratti -, c'est surtout car il est dans l'obligation de revenir à son 4-3-3 du début de saison à cause des absences d'Ángel Di María (suspension) et de Kylian Mbappé (blessure). Ensuite, car malgré le peu de minutes passées sur un terrain cette saison, Herrera a quelques repères dans un milieu à trois avec Idrissa Gueye et Marquinhos en sentinelle. À Lyon par exemple, lors de la sixième journée de Ligue 1, il était annoncé sur la gauche à la place de Marco Verratti. Mais Ander Herrera avait en réalité évolué à droite, tentant de casser des lignes par des projections vers l'avant ou des passes bien senties.Un héritage des années où Herrera jouait meneur de jeu à Bilbao ou Saragosse, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com