Zéro déchet : dix conseils pratiques pour limiter le gaspillage alimentaire

Légumes à la gueule cassée, yaourts périmés depuis seulement deux jours, jambon recouvert de taches bleutées disparates... La poubelle de cette famille nombreuse de la banlieue parisienne offre un triste tableau, surtout quand on sait que dans le monde, 800 millions de personnes souffrent de la faim. Pourtant, cet amas de détritus, où au moins la moitié des produits aurait pu finir dans un estomac plutôt qu'incinérés, est la norme.En France, chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées, soit 29 kilos par Français et par an ! Et si l'on considère l'ensemble de la filière alimentaire, ce chiffre monte à 155 kg par Français et par an. Un tiers de ce gaspillage est généré par les consommateurs...Bonne nouvelle, nous disposons de toutes les clés pour réduire drastiquement ce chiffre et limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Voici nos dix astuces pour changer vite nos comportements.Oubliez les grosses courses au supermarchéPour réduire notre proportion de détritus comestibles, c'est d'abord à nos habitudes d'acheteur qu'il faut s'attaquer. Les Trente Glorieuses ont vu essaimer le concept de supermarché, puis d'hypermarché. En 1949, Edouard Leclerc transforme son épicerie de Landerneau (Finistère) en magasin discount.L'enseigne pratique alors la vente en gros avec l'objectif avoué de faire chuter les prix, non sur une poignée d'articles mais sur l'ensemble de l'offre. Une aubaine pour la génération de baby-boomers qui se voient proposer des denrées alimentaires avec des rabais de 20 à 35 %. Les chariots remplis à ras bord deviennent monnaie courante.Comme l'appétit n'est pas élastique, la suite logique fut une hausse des déchets alimentaires. Qui n'a jamais succombé à l'appel de la promo « un acheté = un offert » ? Pour limiter le gaspillage alimentaire, il convient d'éviter au maximum les grandes surfaces où chaque linéaire voit son lot de tentations. LIRE AUSSI ...