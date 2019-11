"Zéro chômeur longue durée": journée d'action pour une extension du dispositif

Aide au portage de courses, nettoyage d'un cimetière, réparation de vélos... Des chômeurs de longue durée ont participé jeudi dans une cinquantaine de lieux à "une grève du chômage" en réalisant des travaux utiles à la société, selon l'association "Territoires zéro chômeur de longue durée".

Cette mobilisation était organisée dans le but d'obtenir l'extension à ces quartiers ou villes, de Castillon-la-Bataille (Gironde) à Revin (Ardennes), de l'expérimentation "territoires zéro chômeur de longue durée".

"Lorsque les salariés sont mécontents de leurs conditions de travail, ils font la grève. De la même façon, lorsque les chômeurs de longue durée sont mécontents de la pénurie d'emploi, ils font la grève du chômage: ils se mettent au travail en réalisant des travaux utiles", a souligné l'association dans un communiqué.

Portée initialement par ATD Quart Monde, cette expérimentation lancée en 2016 pour cinq ans a créé des entreprises à but d'emploi (EBE) sur des activités jugées utiles et ne concurrençant pas les sociétés existantes. Sur la base d'un Smic en CDI et sans sélection, des personnes privées d'emploi depuis plus d'un an y sont embauchées à temps complet ou choisi.

Elle concerne, à ce jour, dix territoires entre 5 et 10.000 habitants, mêlant communes rurales et quartiers de la politique de la ville.

L'Etat y contribue à hauteur de 18.000 euros par emploi et par an, ce qui est censé correspondre aux économies attendues pour les finances publiques du retour à l'emploi (arrêt du versement du RSA ou des indemnités chômage...).

Depuis plusieurs mois, ses promoteurs militent pour son extension par une seconde loi, évoquant l'intérêt de plus d'une centaine de territoires.

Mais le gouvernement attend d'abord le rendu d'ici le 15 novembre de trois rapports d'évaluation, dont un Igas-IGF (inspection générale des affaires sociales et inspection générale des Finances) et un émanant d'un comité scientifique.

Ces rapports serviront de "base à la discussion" pour "améliorer l'expérimentation, la prolonger et la développer", a déclaré récemment Muriel Pénicaud devant les députés.

La ministre du Travail a souligné qu'au budget 2020 était prévu le financement de 1.750 emplois dans le cadre de ce programme.