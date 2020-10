"Zéro chômeur longue durée": "aucun territoire prêt ne doit être laissé de côté" (Borne)

Le nombre de territoires pouvant bénéficier de l'expérimentation "zéro chômeur longue durée", qu'une proposition de loi examinée au Sénat propose de porter de 10 à 60, "pourrait être actualisé pour éviter de laisser de côté des territoires qui seraient prêts", a indiqué mardi Elisabeth Borne.

"Aucun territoire prêt ne doit être laissé de côté", a réaffirmé la ministre du Travail devant les sénateurs, majoritairement de droite, qui ont entamé l'examen en première lecture du texte déjà voté par l'Assemblée nationale à l'unanimité.

"Dans le cadre de la navette, nous souhaitons aboutir à une rédaction offrant le plus de flexibilité possible pour permettre aux projets des territoires d'être habilités", a développé la ministre, évoquant la possibilité de recourir "à un texte réglementaire".

Inspirée par l'association ATD Quart Monde, l'idée des TZCLD est de mobiliser les sommes destinées à l'indemnisation du chômage pour financer des entreprises à but d'emploi (EBE) qui recrutent en CDI des chômeurs de longue durée, payés au Smic pour des activités utiles socialement et non concurrentes des emplois existants.

La proposition de loi vise à étendre à 50 nouveaux territoires, pour 5 ans, une expérimentation lancée début 2017 et menée aujourd'hui dans dix "territoires" de 5.000 à 10.000 habitants.

En commission, les sénateurs n'ont touché ni à la durée, ni au champ de l'expérimentation, malgré la mobilisation des élus PS qui souhaitent aller au-delà.

Les sénateurs ont en revanche maintenu en commission le caractère volontaire de la participation financière des départements, alors que la proposition de loi prévoyait de la rendre obligatoire.

Une modification jugée "problématique" par Mme Borne. "Aucun projet d'expérimentation ne se fera contre la volonté des départements, mais la mobilisation d'un département doit logiquement se traduire par sa contribution au financement de l'expérimentation", a-t-elle affirmé.

"Pas de libertés locales sans responsabilités locales, c'est le +qui décide paie+ si cher à votre assemblée", a ajouté la ministre.