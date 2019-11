Zéro alcool au volant : Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, est «pour»

Un consensus se dégagerait-il au sein du gouvernement sur le « zéro alcool » au volant ? Sur RTL, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, s'est dit « pour » l'interdiction totale de boire de l'alcool avant de prendre la route, dimanche, une mesure que souhaiterait porter Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.« Je pense que lorsqu'on conduit, on ne doit pas boire », a argué Didier Guillaume. « Je pense qu'on peut faire la fête et qu'on peut boire des coups, et boire du vin français, des vins d'excellence [...] Je pense que c'est très bon, mais lorsqu'on boit, on ne conduit pas », a-t-il martelé.Cette prise de position pourrait surprendre certains acteurs de la filière viticole. En janvier, le ministre de l'Agriculture avait rendu furieux des professionnels de la santé publique en prenant position en faveur du vin, un alcool pas « comme les autres », estimait-il.« Très opposé au mois de janvier sans vin »« Il faut lutter contre toutes les addictions, mais il faut éduquer la jeunesse au bon et au beau. Il faut éduquer à boire un verre de vin pour savoir ce que c'est, avait-il insisté. C'est la viticulture qui est un élément économique fort et d'aménagement du territoire de notre pays. » LIRE AUSSI > Emmanuel Macron, le président qui aimait le vin« Je me suis suffisamment exprimé sur le vin », a-t-il d'ailleurs rappelé dimanche, affirmant ne se mettre personne « à dos ». « Je suis très opposé au mois de janvier sans vin (en réalité le mois sans alcool, dit « Dry January », NDLR), je trouve ça aberrant. Je préfère la modération toute l'année, que la prohibition et l'interdiction un mois de l'année. Mais je pense que lorsqu'on conduit, c'est mieux de ne pas avoir bu. »Sur les pesticides, la distance d'épandage bientôt connueAutre annonce à noter de ce passage radiophonique : le ministre de l'Agriculture a indiqué que la décision du ...