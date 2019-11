Zénith-Lyon : Garcia ne fait pas encore l'unanimité

À son arrivée, le contexte était franchement hostile pour Rudi Garcia. Le club traversait une vraie crise sportive et la grande majorité des supporters ne voulaient pas de lui. Après 7 matchs - 4 victoires, 1 nul, 2 défaites -, Lyon va mieux sportivement. « On a retrouvé l'ADN de l'OL, même si cette équipe peut encore faire beaucoup mieux. On a une équipe lyonnaise plus équilibrée et plus offensive. On sent déjà la patte Rudi Garcia, analyse Patrice Garande, coach de Caen entre 2012 et 2018. Avec une grosse participation des latéraux. En associant Memphis et Dembélé. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir un changement. »En un mois et demi, Garcia a donc répondu à l'urgence sportive du moment. Il s'est aussi attelé, en fin stratège, à prendre connaissance avec précision du fonctionnement du club lyonnais à tous les étages. De ses arcanes aussi où il a découvert beaucoup d'hommes, influents, en place depuis longtemps et avec aussi un président très fort. Il lui faut composer avec. « Rudi sait faire, il s'implique beaucoup, souffle un membre du club. Il aime tout savoir, il a toujours les bons mots. »«Chacun reste sur ses gardes»Avec Juninho, le directeur sportif qui l'a choisi, les relations sont pour l'instant très bonnes. Garcia doit aussi gérer un staff conséquent avec de nombreux anciens membres présents sous Genesio puis Sylvinho, renforcé par deux nouveaux adjoints qu'il a ramenés, son bras droit, Claude Fichaux, et Paolo Rongoni, en charge de la préparation physique.Cela fait désormais pas mal de monde. Et certains ont du mal à trouver leur place. Quelques-uns sont aussi en fin de contrat en juin prochain et s'interrogent pour la suite. « Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais Rudi n'a pas laissé une image toujours très lisse dans ses anciens clubs, donc chacun reste sur ses gardes », poursuit le membre du club.Toujours sifflé par les supportersChez les joueurs, le message ...