Zemmour se pose en "candidat de la liberté de parler" face "au totalitarisme d'atmosphère"

Éric Zemmour et Sarah Knafo en meeting au Zénith de Toulon dans le Var, le 21 novembre 2026 ( AFP / Frederic Dides )

Le candidat Reconquête à la présidentielle Éric Zemmour a tenu samedi son premier meeting de campagne à Toulon (Var) en se présentant comme le "candidat de la liberté de parler" face "au totalitarisme d'atmosphère" qui "veut interdire des mots"

"Un vent mauvais souffle sur notre pays. Un vent liberticide, qui fait régner un totalitarisme d'atmosphère. On veut interdire des mots, des expressions, des théories", a dénoncé le président du parti d'extrême droite devant ses partisans au Zenith de Toulon.

"On nous dit que nos mots sont trop durs. Mais ce ne sont pas nos mots, le problème: c'est le réel qu'ils décrivent (...) Je serai le candidat de la liberté, la liberté de penser, la liberté de parler", a lancé l'ancien journaliste, plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale.

Il a promis, en cas d'élection en mai prochain, de supprimer l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qui avait été créé "pour faire respecter la liberté d'expression et qui tend, de plus en plus, à l'empêcher".

L'Arcom a saisi récemment la justice après de nouveaux propos d'Eric Zemmour sur plusieurs chaînes de télévision, considérés comme appelant à la discrimination.

Au lendemain du 17 octobre, journée de manifestations marquées par des violences et des pillages, il avait notamment dénoncé "des hordes de barbares maghrébins et africains qui rentrent dans les villes".

Éric Zemmour, qui est donné actuellement par les sondages à 3 ou 4% d'intentions de vote, veut en finir "avec ces contraintes d'un autre temps qui, sous couvert de pluralisme, corsètent les chaînes de télévision qui doivent être libres de leur programmation"

Il entend également protéger la liberté des citoyens sur internet en préservant leur anonymat.

"L'anonymat sur internet, c'est le secret de l'isoloir (...) Nous défendrons la liberté numérique contre tous ceux, associations, juges, politiques ou modérateurs, qui veulent vous faire taire", a-t-il assuré.

Avant son discours, l'eurodéputée Sarah Knafo, figure de proue du parti et compagne d'Éric Zemmour, s'était posée en rempart de la propriété privée, "un droit naturel" face au "bolchevique" Jean-Luc Mélenchon qui veut "collectiviser" et dont elle a fait "le procès".

L'Insoumis veut créer "une police du logement" qui "pourra venir vérifier si vous payez le bon loyer", "si vos fenêtres luttent bien contre le réchauffement climatique", "si vous n'avez pas trop de mètres carrés", a-t-elle notamment lancé.