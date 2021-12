Zemmour paie d'avoir construit sa campagne sur des "provocations" dit Le Pen

Marine Le Pen à Paris le 20 octobre 2021 ( AFP / JOEL SAGET )

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen a estimé mercredi que son concurrent d'extrême droite Eric Zemmour payait le fait d'avoir construit sa campagne sur "une multiplication de provocations" qu'il ne peut ignorer maintenant qu'il est déclaré.

"Il est ambigu, parce que la réalité c'est que il a créé sa campagne sur une multiplication de provocations, de propos chocs, de propos même parfois choquants et il se plaint aujourd'hui quelques heures après avoir annoncé sa candidature, qu'on le ramène à ses provocations et à ses propos choquants", a-t-elle épinglé sur LCI après l'interview d'Eric Zemmour sur TF1 qui s'est terminée par des insultes.

Elle a rappelé qu'Eric Zemmour, lorsqu'il était lui-même en position de journaliste ne faisait pas partie "des intervieweurs bienveillants" mais qu'il avait été "parfois cruel".

"Bienvenue en politique", a-t-elle encore ironisé, à l'occasion d'un entretien d'une heure sur LCI, estimant que désormais, "on va lui demander comment il va faire pour demander aux musulmans de ne de ne plus être musulmans, pourquoi il ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme".

"L'exercice d'intervieweur est plus facile, semble-t-il, que celui d'interviewé", a-t-elle aussi raillé, dans un entretien au Parisien.

La candidate du Rassemblement national a estimé que la candidature de M. Zemmour "n'a plus d'élan, plus de dynamique" et "est devenue inutile".

L'équipe d'Eric Zemmour a annoncé avoir déplacé le premier meeting de campagne de leur candidat au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), au nord de Paris, au lieu du Zénith, pour répondre, selon eux, à un nombre d'inscrits qui a atteint mercredi 19.000.

