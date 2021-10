Zemmour est "le symptôme du délitement de notre société", fustige Martine Aubry

La maire socialiste de Lille Martine Aubry, lors d'une conférence de presse à Lille, le 3 juillet 2020 ( AFP / DENIS CHARLET )

Éric Zemmour "n'est que le symptôme du délitement de notre société", a fustigé lundi la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, appelant à refuser une campagne présidentielle fondée sur "de vieilles rengaines".

"Aujourd'hui, le sujet c'est l'immigration, voila!", a déploré l'ex-ministre dans sa conférence de presse de rentrée. "Toute la droite court derrière l'extrême-droite."

"Le problème n'est pas de savoir si Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour va être élu (...) Pendant qu'on parle de ce monsieur qui n'est pour moi que le symptôme du délitement de notre société (...), on ne parle pas des Français, on les laisse s'éloigner de la démocratie", a-t-elle regretté .

"Il faut arrêter, à moins qu'on veuille que l'extrême droite gagne. Parlons des projets qui intéressent les gens", a-t-elle plaidé déplorant que "chaque jour, pour monter dans les sondages, on a l'impression qu'il faut une position un peu plus trash".

"On est toujours sur la vieille rengaine, la vieille marotte. Quand la politique n'existe plus, on cherche des boucs émissaires (...) Tout ces propos divisent, humilient, rabaissent à un moment ou on doit faire collectivité", a-t-elle insisté.

"Commençons à refuser une campagne électorale qui commence sur ces vieilles rengaines qui ne font que diviser", a-t-elle encore martelé, assumant avoir "voulu faire un coup de gueule".

