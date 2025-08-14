Zelensky reçu à Downing Street à la veille du sommet Trump-Poutine

(Actualisé avec précisions, contexte)

par Catarina Demony

Le président ukrainien Volodimir Zelensky doit rencontrer jeudi le Premier ministre britannique Keir Starmer à Londres pour faire le point à la veille du sommet crucial entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.

Volodimir Zelensky, qui se trouvait en Allemagne mercredi, a travaillé avec les dirigeants européens pour exhorter Donald Trump à ne pas brader l'Ukraine au sommet de vendredi en entérinant la mainmise de Vladimir Poutine sur une partie du territoire ukrainien.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014, occupe près d'un cinquième du territoire ukrainien depuis le début le 24 février 2022 de ce que le Kremlin avait présenté comme une "offensive militaire spéciale" en Ukraine.

Le président ukrainien doit rencontrer le Premier ministre britannique à sa résidence officielle du 10, Downing Street à partir de 10h30 (8h30 GMT).

Mercredi, Donald Trump a participé par visioconférence à une réunion organisée par l'Allemagne avec les dirigeants européens et Volodimir Zelensky pour fixer des lignes rouges à ne pas franchir avant le sommet de vendredi visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le président ukrainien a dit avoir mis en garde Donald Trump sur le fait que Vladimir Poutine "bluffait" sur son désir d'arrêter le conflit.

Donald Trump a par la suite menacé de "conséquences très sévères" si Vladimir Poutine n'acceptait pas un arrêt des combats. S'il n'a pas précisé de quelles conséquences il voulait parler, le président américain a déjà agité la menace de sanctions économiques si le sommet de vendredi ne produisait aucun résultat.

Ces propos ainsi que la tonalité de la réunion virtuelle de mercredi sont de nature à encourager Kyiv avant la rencontre en Alaska.

L'objectif du sommet, selon les mots de Donald Trump, est de "mettre le couvert" avant une autre rencontre dans la foulée incluant cette fois le président ukrainien.

"Si la première se passe bien, nous aurons une deuxième réunion rapidement", a-t-il déclaré. "Je voudrais que cela se fasse presque immédiatement, entre le président Poutine, le président Zelensky et moi-même, s'ils souhaitent ma présence.".

Ces derniers jours, l'incertitude entourant l'issue du sommet Trump-Poutine a amplifié les craintes des Européens de voir les présidents américain et russe prendre à deux des décisions majeures, puis contraindre Kyiv à accepter un accord défavorable, notamment concernant des échanges de territoires.

A l'issue de la visioconférence de mercredi, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, à la tête de la "coalition des volontaires", ont réaffirmé leur position sur le chemin devant mener à un cessez-le-feu en Ukraine.

"L'Ukraine doit avoir des garanties de sécurité robustes et crédibles pour défendre efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale", ont dit les trois pays dans un communiqué commun.

(Catarana Demony à Londres; version française Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu et Blandine Hénault)